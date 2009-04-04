به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد نقیب زاده صبح شنبه در نشستی خبری افزود: در این بانک اطلاعاتی علاوه بر شناسایی اراضی دولتی و مستعد برای ایجاد زیرساختها، با هماهنگی و همکاری سازمانهای متولی امر و با فراخوان عمومی اراضی مناسب و دارای شرایط منطبق با ضوابط سازمانهای متولی که مالکان بخش خصوصی آنها حاضر به معرفی اراضی خود به منظور مشارکت یا واگذاری به سرمایه گذاران هستند شناسایی می شوند.

وی تصریح کرد: با راه اندازی بانک اطلاعاتی مذکور زمین مناسب به سرمایه گذاران مراجعه کننده به استان فارس برای احداث و اجرای طرح های گردشگری معرفی می شود که این امر از موثرترین اقدامات در جذب سرمایه گذاران فعال در عرصه گردشگری استان فارس است.

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری استان فارس با تاکید بر لزوم تعیین زمین مورد نیز در حوزه توسعه زیرساختهای بخش گردشگری در این استان، اظهار داشت: توسعه زیرساختهای گردشگری با سرمایه گذاری دو هزار و پانصد میلیارد تومانی بخش خصوصی از جمله مهمترین اهداف تعیین شده در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است که تامین زمین مورد نیاز آن نیز از ضروری ترین اقدامات تحقق این هدف است.

نقیب زاده متذکر شد: در حال حاضر با وجود سرمایه گذاران دارای طرح های گردشگری به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی اراضی مناسب امکان جذب بیشتر این سرمایه ها در استان فارس وجود ندارد که بر همین اساس و برای به کارگیری چنین سرمایه هایی شرکت توسعه گردشگری استان فارس مبادرت به ایجاد بانک اطلاعاتی زمین گردشگری کرده است.