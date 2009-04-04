به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، منابع فلسطینی به این روزنامه چاپ لندن اعلام کردند : طرف مصری به نمایندگان دو جنبش حماس و فتح پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی که رویکرد سیاسی آن تعهد به توافقات به امضا رسیده با سازمان آزادی بخش فلسطین و همچنین پیشنهاد کمیته ای ملی با هدف نظارت بر اجرای نتایج گفتگوی فلسطینی با هدف برون رفت از تنگنای کنونی ارائه کرد.

طرف مصری همچنین پیشنهاد داد که مذاکرات بین حماس و فتح که برای انجام رایزنی بیشتر به حالت تعلیق در آمده است، 26 ماه جاری یعنی حدود سه هفته دیگر از سرگرفته شود.

از سوی دیگر، منابع فلسطینی دیگر در دمشق اعلام کردند : پیشنهاد مصر مبهم و از طرف حماس غیرقابل قبول است.

بنابر گفته منابع فلسطینی طرف مصری به هیئت حماس اطلاع داد که آمریکایی ها هر دولتی را که شروط کمیته چهارجانبه ( یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل و اجرای توافقات انجام شده و ترک آنچه که خشونت می نامند ) را نپذیرد، نخواهد پذیرفت.

جنبش حماس هم در مقابل تاکید دارد : به رسمیت شناختن اسرائیل خط قرمزی است که حماس آن را هرگز نخواهد پذیرفت.

این درحالی است که " موسی ابومرزوق " معاون رئیس دفتر سیاسی حماس پیش از ترک قاهره به سوی دمشق در گفتگو با الحیات ارائه پیشنهادت جدید را تکذیب کرد و گفت : هیچ پیشنهاد جدیدی ارائه نشده است و مسائل مورد اختلاف همچنان موجود است.

گروه های فلسطینی از 20 اسفند 87 درقاهره گردهم جمع شده بودند تا درباره آشتی ملی به توافق دست یابند، روز 27 اسفند بدون دستیابی به موفقیت به سبب باقی ماندن برخی اختلافات ، گفتگوهای خود را پایان دادند و ادامه گفتگوها را به بعد از نشست سران عرب که دوشنبه 10 فروردین برگزار شد، موکول کردند.

نشست سران عرب روز دوشنبه دهم فروردین ماه در دوحه برگزار شد.