شاکردوست، صحت و انصاری به "سن پترزبورگ" پیوستند

حمید اعتباریان تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 45 درصد از فیلمبرداری "سن پترزبورگ" به پایان رسیده و بهروز افخمی به طور همزمان فیلم را تدوین میکند. هم اکنون گروه مشغول گرفتن سکانسهایی از در خیابانهای تهران هستند.
وی افزود: مراحل فیلمبرداری به خوبی پیش میرود و از نتیجه کار بسیار راضی هستم. "سن پترزبورگ" تجربهای جدید در سینمای ایران است و تمام بازیگران بازیهای متفاوت و غیر کلیشهای ارائه کردهاند.
امین حیایی، محسن تنابنده، پیمان قاسمخانی، بهاره رهنما، امیر جعفری، اندیشه فولادوند، ماهچهره خلیلی، امید روحانی و مهدی داناییفر از بازیگران این فیلم هستند که 15اسفند 87 کلید خورد.
دیگر عوامل عبارتند از نویسنده فیلمنامه: پیمان و محراب قاسمخانی، مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، طراح گریم: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: مرجان شیرمحمدی و مدیر تولید: رضا نوروزی. داستان فیلم سینمایی "سن پترزبورگ" درباره دو دوست است که دائم برای هم بلوف میزنند.
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