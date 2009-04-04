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۱۵ فروردین ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

117 هزار تن کالا از گمرک و بازارچه تمرچین پیرانشهر صادر شد

117 هزار تن کالا از گمرک و بازارچه تمرچین پیرانشهر صادر شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار پیرانشهر گفت: سال گذشته بیش از 117 هزار تن کالا به ارزش بیش از 120 میلیون دلار از گمرک و بازارچه تمرچین پیرانشهر به خارج از کشور صادر شد.

محمد هادیفر در گفتگو با خبرنگار مهر در پیرانشهر افزود: از این میزان هفتاد هزار تن به ارزش 64 میلیون دلار از بازارچه مرزی و 47 هزار تن به ارزش 56 میلیون دلار از گمرک تمرچین در سال گذشته به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با سال قبل از لحاظ ارزش 28 میلیون دلار افزایش دارد.

وی با اعلام اینکه پس از رسمی شدن مرز تمرچین در فروردین سال گذشته مبادلات کالا از این مرز رونق گرفته است، گفت: از زمان شروع ترانزیت خارجی کالا در مهرماه سال 87 از مرز تمرچین تا پایان این سال بیش از سی هزار تن کالا به ارزش 16 میلیون دلار از این مرز به خارج از کشور ترانزیت شده است.

هادیفر فرش ماشینی، کولرهای آبی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی را از عمده ترین کالاهای صادراتی و مواد سوختی را بیشترین کالای ترانزیت شده از مرز تمرچین عنوان کرد.

فرماندار پیرانشهر خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از 140 هزار نفر از اتباع دو کشور ایران و عراق از مرز تمرچین تردد کردند.

کد مطلب 854102

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