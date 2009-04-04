به گزارش خبرگزاری مهر، نوری المالکی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العراقیه خاطرنشان کرد: ما اطلاعاتی در دست داریم که نفوذ حزب بعث و شبکه القاعده در نیروهای شوراهای بیداری و تلاش آنها برای ایجاد صدام را تاکید می کند.

وی افزود: آنچه اخیرا در منطقه الفضل بغداد رخ داد درگیری مسلحانه با نیروهای شوراهای بیداری نبود بلکه درگیری با بخشی از تشکیلات حزب بعث بود.

مالکی در ادامه گفت: آنچه در منطقه الفضل رخ داد پیامی است به تمامی کسانی که شیوه گروه ها و باندهای چریکی را دنبال می کنند.

نخست وزیر عراق تصریح کرد: مسئله سنی یا شیعه بودن مطرح نیست بلکه موضوع، مسئله یک تشکیلات حزبی در بر گیرنده سنی ها و شیعیان است و من بارها گفته ام که اتهامات در زمینه طائفه گری هیچ فایده ای ندارد.

مالکی در ادامه گفت: نیروهای شوراهای بیداری فرزندان عراق هستند. ما هرگز از حقوق آنها چشم پوشی نخواهیم کرد. ما به مشارکت آنها در [برقراری امنیت] افتخار خواهیم کرد و 20 درصد از آنها به نیروهای پلیس و ارتش خواهند پیوست.

لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی عراق 11 تن از اعضای شوراهای بیداری را در بغداد به اتهام همدستی با گروه های تروریستی بازداشت کرده اند.