فریبا فرزام مدیرکل اطلاع رسانی و ارتباطات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه صبح امروز مسئولان این سازمان درباره نحوه برگزاری کنفرانس 2009 شعبه جنوب و غرب آسیای شورای جهانی آرشیوها (سواربیکا)، گفت: این جلسه به حضور علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، معاونان اسناد و هماهنگی و پشتبانی این سازمان و بنده برگزار شد و تصمیماتی در خصوص این کنفرانس اتخاذ شد.

وی افزود: با توجه به همزمانی این کنفرانس با همایش ملی "آرشیو برای همه" که مقارن با روز اسناد ملی برگزار می‌شود، لزوم هماهنگی کامل برای برگزاری هر چه بهتر این همایش و نیز میزبانی مناسب از روسای اسناد ملی کشورهای عضو سواربیکا که شعبه جنوب و غرب آسیای شورای جهانی آرشیوها (ایکا) است، مورد تاکید رئیس و دیگر معاونان سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار گرفت.

مدیرکل اطلاع رسانی و ارتباطات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به حضور نمایندگانی از شورای جهانی آرشیوها در این کنفرانس، گفت: قرار بود در انی کنفرانس رئیس ایکا نیز حضور یابد که با توجه به تداخل کاری وی با زمان برگزاری گنفرانس، رئیس ایکا به ما اعلالم کرد که قادر به حضور در کنفرانس نخواهد بود و به جای وی، نماینده ایکا در ایران حضور خواهد یافت.

فرزام اضافه کرد: در این اجلاس رؤسای آرشیوهای ملی کشورهای هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، نپال، بوتان و بنگال غربی و ایران به همراه یک نفر از بهترین آرشیویست‌هایشان حضور خواهند یافت. زمان این اجلاس تغییر نکرده و مقارن با روز اسناد ملی (17 اردیبهشت) در تهران برگزار می‌شود.

بیش از یک دهه است که ایران حضوری جدی در این اجلاس نداشته و این کنفرانس را میزبانی نکرده و تنها در سالهای 1989 و 1997 میزبان آن بوده است این در حالی است که کشورمان رئیس شعبه منطقه جنوب و غرب آسیای شورای جهانی آرشیوهاست.



اواسط سال جاری میلادی هیئتی از ایران به ریاست علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در اجلاس 2007 ایکا در کوالالامپور مالزی حضور یافت و در حاشیه این اجلاس پیشنهاد خود را برای میزبانی اجلاس آتی مطرح کرد که مورد موافقت اعضا قرار گرفت و تصمیم بر این شد که اجلاس آتی در ایران برگزار شود.