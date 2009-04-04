سیدمحمد داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: از این شمار 35 هزار و 822 مسافر خارجی و 175 هزار و 40 مسافر داخلی بوده است.

وی افزود: این تعداد مسافر با 171 پرواز بین المللی و دو هزار و 103 پرواز داخلی جابجا شدند و 703 پرواز خارج از برنامه نیز در این فرودگاه صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: اعزام زائرین عمره نیز از 24 اسفند سال گذشته در این استان آغاز شد که تاکنون 726 زائر برای زیارت خانه خدا مشرف شدند.

به گفته داودی، شمار پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان از 42 پرواز به 48 پرواز در هفته افزایش یافته که برقراری پرواز زاهدان - گرگان از جمله این پروازها است.

مدیرکل فرودگاه های گلستان بیان داشت: پرواز زاهدان - گرگان، از سوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) روزهای پنجشنبه هر هفته برگزار می شود که ورود به گرگان این پرواز در ساعت 10 و 35 دقیقه و خروج از گرگان نیز 11 و 10 دقیقه صبح است.



وی یادآور شد: همزمان با دهه فجر ترمینال حجاج و توسعه اپرون و طولانی شدن باند فرودگان بین اللملی گرگان به بهره برداری رسید.

استان گلستان دو فردگاه در کلاله و گرگان دارد.