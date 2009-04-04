تیم هندبال بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت نمی کند

علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این موضوع گفت: با بررسی بیشتر بر روی شرایط موجود در تیم های بانوان به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت های لازم برای حضور تیم نوجوانان زن کشورمان را در مسابقات قهرمانی آسیا نداریم.

وی افزود: رقابتهای هندبال قهرمانی نوجوانان زن آسیا برای اولین بار در تقویم اجرایی کنفدراسیون هندبال قاره کهن گنجانده شده اما هنوز زمان و مکان آن به کشورها اعلام نشده است.

رئیس فدراسیون هندبال ایران خاطرنشان کرد: ما ورزشکاران با قدرتی در بخش بانوان و در رده سنی نوجوانان نداریم بنابراین تصمیم گرفتیم در صورت برگزاری این رقابتها در آسیا تیم بانوان ایران را در این دیدارها شرکت ندهیم.

وی تصریح کرد: در صورتیکه برنامه های آسیایی یا تورنمنت های معتبری برای رده سنی جوانان و بزرگسالان زن در آسیا برگزار شود تیم ایران در آنها شرکت خواهد کرد.