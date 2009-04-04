به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد غلامی صبح امروز در هجدهمین جلسه شورای معاونین اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: در گذشته ادارات اوقاف دارای برنامه نبودند اما این قالب و برنامه می تواند موجب سرعت در کارها شود.

معاون بقاع و اماکن متبرکه اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه بحث موقوفات و بقاع متبرکه وظیفه سنگینی است، گفت: چون این مسئله متعلق به یک فرهنگ متعالی است دارای مسئولیت معنوی بالایی است.

غلامی با پرداختن به این نکته که اوقاف باید توجه ویژه ای به تعهدات خود در قبال هدایای شخصی به بقای متبرکه داشته باشد، عنوان کرد: گاهی عدم اعتبار یا سایر مسائل غیر مرتبط منجر به عدم تحقق تعهدات می شود که این امر موجب زیر سئوال قرار گرفتن سازمان می شود.

وی با بیان اینکه در هر برنامه باید عملیات اجرا به صورت پلکانی روشن باشد، اظهار داشت: تعیین اولویتها، شناسایی امامزاده های شاخص و اولویت بندی موضوعات عمرانی آنها بر اساس فرهنگ منطقه، آشنا کردن هیئتهای امنا بقاع متبرکه با وظایف خود، اخذ مالکیت برای برخی از موقوفات و ... از جمله این برنامه است.

وی در ادامه به اشاره به قانون اوقاف پیرامون مسئله حسینیه ها، تکایا، مساجد و ... نیز گفت: بر اساس ماده 5 قانون این اماکن موقوفه محسوب شده و اوقاف می تواند برای آنها هیئت امنا تعیین نماید اما امور داخلی آنها جزو وظایف ادارات اوقاف نیست.