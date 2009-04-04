ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هزینه تصفیه آب شربی که به تهران می رود بسیار زیاد و در حد میلیاردی است، در حالیکه با بهره گیری از آب چشمه های روستاهای آسارای کرج به عنوان آب معدنی، بخشی از هزینه های تصفیه آب شرب یادشده کاهش می یابد، زیرا در این حالت، می توان آب معدنی برداشت شده را جایگزین بخشی از آب مورد نیاز کرد.

وی ادامه داد: در تعدادی از روستاهای آسارای کرج چشمه هایی وجود دارد که این چشمه ها آبی سالم دارند و می توان زیر نظر بهداشت، آب آنها را در قالب بسته بندیهای آب معدنی به بازار عرضه کرد.

این مسئول با اشاره به خنک بودن آب این چشمه ها به عنوان دیگر خصوصیت مثبت آنها ادامه داد: آب برداشت شده از چشمه های یادشده بسیار خنک است و می توان به کمک ماشینهای سردخانه دار، این آب را در قالب بسته بندیهای آب معدنی به دست مصرف کننده ها رساند.

بخشدار آسارا افزود: بخش آسارای کرج پتانسیل ایجاد و گسترش صنعت آب معدنی را دارد که تحقق این پتانسیل، بازدهی اقتصادی زیادی را به همراه دارد.

باقری یادآور شد: با توجه به وجود پتانسیل یادشده انتظار می رود در اسرع وقت، امکان برداشت روزانه یک تا دو متر آب از چشمه های روستاهای آسارا فراهم شود.