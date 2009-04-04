اصغر خالقی دبیر فدراسیون دوچرخه سواری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سومین دوره تور بین المللی تفتان در اسفند ماه سال 1386 با کاستی ها و اشکالات فراوانی برگزار شد که بدنبال آن از سوی UCI امتیاز بین المللی این تور به طور موقت از ایران گرفته شد.

وی افزود: با درخواست مسئولین استان سیستان و بلوچستان و بمنظور برگزاری مطلوب این رقابتها، برگزاری این تور یک ماه به تعویق افتاد و زمان آن از اسفند 1387 به فروردین ماه 1388 تغییر یافت.

دبیرفدراسیون دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: هرچند برخی از تیم های باشگاهی داخل کشور و چهار تیم خارجی ارمنستان، ازبکستان، عراق و پاکستان برای حضور در این تور اعلام آمادگی کرده بودند اما ناهماهنگی های میان مسئولین و دست اندرکاران این استان، منجر به درخواست مجدد برای تعویق دوباره این رقابتها شد.

وی تصریح کرد: ما فرصت زیادی برای برنامه ریزی و فکر کردن درباره مشکلات این رقابتها نداشتیم. فدراسیون با درخواست تعویق دوباره این تور موافقت نکرد تا در نهایت برگزاری آن لغو شود.

خالقی ادامه داد: مسئولین استان باید برای برگزاری این تور با یکدیگر هماهنگ شوند و فکری اساسی برای مشکلات موجود بر سر راه برگزاری این مسابقات کنند. در صورت حل نشدن این موانع این احتمال وجود دارد که تور بین المللی تفتان برای همیشه لغو شود.

وی با اشاره مجدد به اعلام آمادگی چهار کشور برای حضور در این تور گفت: هر چند این تور جنبه بین المللی نداشت اما لغو یا تاخیر آن در شرایطی که همه مسائل بین المللی برای حضور کشورهای همسایه فراهم شده بود صورت خوشی برای دوچرخه سواری کشورمان ندارد و در آینده باعث می شود تا دوچرخه سواری ایران در جهان بی برنامه جلوه داده شود.