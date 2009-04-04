به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آن فیث، این شورای مشورتی رئیس جمهور آمریکا در امور دینی در حال حاضر 15 عضو دارد و قرار است ظرف مدت کوتاهی 10 نفر دیگر به آن اضافه شوند.

از زمانی که 15 نفر عضو این شورا منصوب شدند شش هفته می گذرد و قرار است تونی دانگی مربی سابق تیم ملی فوتبال آمریکا نیز به به عضویت این شورا در آید. اظهارات دانگی در جشن موسسه خانواده ایندیانا به قدری مناشه برانگیز شد که موجبات ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در آمریکا را فراهم کرد.

از آنجا که تنها احتمال برگزاری این جلسه مطرح است و تا کنون به صورت رسمی اعلام نشده، برخی منابع اظهار داشته اند احتمال دارد این جلسه گسترده تر شده و اعضای جوامع دینی را که عضو این شورا نیستند را نیز دربرگیرد . گفتگوها در این جلسه قرار است دامنه گسترده ای از موضوعات دینی و سیاستهای عمومی را شامل شود.

انتظار می رود این گروه هفته آینده به موضوعاتی بپردازد که کاخ سفید آنها را اولویت این شورا برای تقویت گفتگوهای بین دینی، کاهش فقر و کاهش ضرورت سقط جنین می داند.



