حمید محمد قاسمی، پژوهشگر قرآنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: سال گذشته آقای سید هاشم موسوی جزایری که هم اکنون نیز ساکن شهر قم است 11 جلد از کتابهای تالیفی خود را برای من فرستاد که از میان آنها کتاب "دروغ پردازی علیه مقدسات" را برای ترجمه انتخاب کردم.

وی افزود: ترجمه این در راستای تکمیل فعالیتهای پژوهشی‌ام درباره روایات و احادیث مجعول بود که در ابتدا به شکل پایان‌نامه دوره دکترای و با عنوان "اسرائیلیات" توسط انتشارات سروش منتشر شد.

محمد قاسمی خاطر نشان کرد: این کتاب به انواع دروغ پردازی‌ها درباره ذات پاک خداوند و انبیای الهی، ائمه اطهار علیهما السلام، شخصیتهای بزرگ اسلام و حتی اماکن و زمان و مکان پرداخته و این روایات مجعول را به تفصیل بیان کرده است.

این پژوهشگر قرآنی اذعان داشت: این کتاب را به انتشارات پیام آزادی سپرده‌ام که قرار است ظرف دو ماه آینده روانه بازار کتاب شود.

همچنین دو مجلد "جلوه‌هایی از هنر تصویرآفرینی در روایات نبوی و ائمه اطهار" از دیگر آثار این پژوهشگر قرآنی است که قرار است از سوی انتشارات علمی و فرهنگی دربیست دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شود.

محمد قاسمی در این مورد یادآور شد: این دو مجلد از مجموعه‌ای چهار جلدی است که دو مجلد آن با عنوان "جلوه‌هایی از هنر تصویر آفرینی در قرآن و نهج البلاغه" اواخر سال گذشته منتشر شد.

وی افزود: قصد داشتم که این مبحث جدید را با تحقیق درباره "صحیفه سجادیه" پیگیری کنم اما بنا به خواست ناشر ترجیح دادم به این چهار جلد بسنده کنم.

این پژوهشگر قرآنی در ادامه تصریح کرد: این چهار جلد از نظر ساختار و شکل کاملا شبیه هم هستند، در واقع اسلوب و قالب‌بندی که در نوشتن جلوهایی از هنر تصویرآفرینی در قرآن را به کار بودم در سه جلد دیگر نیز به کار رفت.

همچنین انتشارات علمی و فرهنگی تا پایان فروردین ماه دو مجلد "جلوه‌هایی از هنر تصویر آفرینی در روایات نبوی و ائمه اطهار (ع)" را روانه بازار کتاب خواهد کرد.