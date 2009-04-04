به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب جانشین علی دایی تا به امروز نتیجه‌ای در برنداشته است. برگزاری جلسات پی در پی در فدراسیون فوتبال، مذاکرات با گزینه‌های مختلف و نشست و گفتگو با کارشناسان تا به امروز بدون نتیجه مانده و تنها به اخبار تایید نشده و شایعات مختلف منتج شده است.

مسئولان فدراسیون فوتبال شب گذشته در نشست با جمعی از کارشناسان و خبرگان فوتبال به بحث و بررسی پیرامون انتخاب گزینه‌ای واجد شرایط جهت هدایت تیم ملی نشستند. این نشست که با حضور حشمت مهاجرانی، محمود یاوری، منصور پورحیدری، امیرحاج رضایی و مرتضی محصص برگزار شد، بدون جمع بندی به پایان رسید. مدیران فدراسیون فوتبال که به دنبال یافتن راهکاری برای فرار از بحران موجود بودند با نظراتی روبرو شدند که آنها را از اصل موضوع که همان تعیین شرایط مربی تیم ملی بود، دور کرد.

در عین حال صبح امروز نیز نشست دیگری در فدراسیون فوتبال برگزار شد تا شاید گره کور انتخاب سرمربی تیم ملی باز شود. این جلسه نیز بیشتر به تضاد آرا مسئولان فدراسیون گذشت و نتیجه ای در برنداشت. در پایان این جلسه باز هم مدیران فدراسیون خیابان سئول را به سمت شمال و مقصد سازمان تربیت بدنی طی کردند.

فدراسیون فوتبال در شرایطی در انتخاب سرمربی جدید تیم ملی با تردیدهایی روبرو شده است که فوتبال ایران شرایط حساسی دارد و همین شرایط کار را برای انتخاب جانشینی علی دایی سخت کرده است.

از سوی دیگر گزینه هایی که برای هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان در نظر گرفته شده است هر یک دارای شرایطی هستند که انتخاب آنها به نوعی ریسکی بزرگ برای تیم ملی محسوب می شود.

مسئولان فدراسیون فوتبال که تلاش دارند بهترین انتخاب را برای تیم ملی انتخاب کنند هنوز نتوانسته اند به گزینه ای ایده ال برسند و با برگزاری نشست های مختلف سعی در محدود کردن تعداد گزینه ها دارند.

تا امروز مردانی چون محمد مایلی کهن ، افشین قطبی و حتی فیلیپ تروسیه از شانس زیادی برای حضور در تیم ملی فوتبال کشورمان برخوردار بودند اما برخی اتفاقات باعث شده است حضور این گزینه ها هم در پرده ابهام قرار داشته باشد و صحبت از مربیان دیگری به میان بیاید.

یک واقعیت فوتبال ایران و یک سوال بزرگ این است که آیا فدراسیون فوتبال به تنهایی می تواند سرمربی آینده تیم ملی را انتخاب کند یا باید نظرات دیگران را هم در این انتخاب لحاظ کند. شاید همین لحاظ کردن باشد که دست و پای فوتبالی ها را بسته و آنها را به تنگنا کشانده است!