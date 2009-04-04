به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی امروز در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات روپوکاپ آزاد ایران در قزوین با بیان این مطلب افزود: در آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی بیش از 700 هزار نفر شرکت کرده اند که بر اساس آمار ارائه شده بیش از 90 درصد این افراد پشت درهای کنکور می مانند بنابراین امروز موج عظیم آموزش عالی به مرحله تحصیلات تکمیلی رسیده است و باید در این زمینه تدبیر شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از مجلس شورای مجلس شورای اسلامی خواستار ابتکار برای پاسخگویی به متقاضیان تحصیلات تکمیلی شد.

وی افزود: در 30 سال گذشته به این نتیجه رسیده ایم که اگر منتظر کمک دیگران بمانیم به ما چیزی نخواهند داد و ما به جایی نمی رسیم بنابراین باید بر روی پای خود بایستیم و خود برای پیشرفت کشور تلاش کنیم.

جاسبی با اشاره به پیام نوروزی رهبری معظم انقلاب مبنی بر "اصلاح الگوی مصرف" گفت: باید پیام سال گذشته و امسال مقام معظم رهبری همراه یکدیگر برای پیشبرد اهداف دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته شوند.

وی افزود: اگر قصد اصلاح الگوی مصرف را از طریق علمی داشته باشیم باید تمام دستگاهها در سراسر کشور مکانیزه شوند تا بتوانیم در عرصه بین المللی با دنیا رقابت کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که در افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات روپوکاپ آزاد ایران سخنرانی می کرد، روبوکاپ را مظهری از مکانیزاسیون دانست.