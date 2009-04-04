رحیم زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر میزان گفتمان و گفتگو در نظام آموزش و پرورش میان دانش آموزان و معلمان و سایر دست اندرکاران مربوطه کم است و برای ارتقای کیفی این امر آموزش و پرورش باید تلاش کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال پیش از این نمره محوری از امور حاکم بر نظام آموزش و پرورش بوده و به امر پرسش و پاسخ میان دانش آموزان و معلمان کمتر توجه شده است.

این مسئول عنوان کرد: لازم است پرسشگری و پرسشگرایی را در میان دانش آموزان نهادینه کنیم و به جای نمره محور بودن، تعداد و کیفیت سئوالات دانش آموزان را یکی از معیارهای سنجش وضعیت تحصیلی قرار دهیم.

معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران افزود: باز بودن ذهن دانش آموزان و پرسیدن سئوالات از سوی آنان لازم و ملزوم یکدیگر هستند و لازم است دست اندرکاران آموزش و پرورش برای تحقق هر دوی این امور تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال افزایش پرسش و پاسخ میان معلمان و دانش آموزان، معلمان با بخشی از استعدادهای دانش آموزان و علایق آنان آشنا می شوند و می توانند به نحو بهتری در راستای شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای آنان موثر باشند که این امر، ضرورت توجه به افزایش کیفی و کمی پرسش و پاسخها در محیطهای آموزشی را بیش از پیش آشکار می کند.