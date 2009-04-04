اورکی در این باره به خبرنگار مهر گفت: ساخت موسیقی "کارناوال مرگ" را به تازگی به پایان رساندم و چند پیشنهاد سینمایی و تلویزیونی دارم که هنوز پاسخ قطعی به آنها ندادم. "کارناوال مرگ" داستانی روانکاوانه و پلیسی دارد و ساخت موسیقی در چنین فضایی تجربه‌ای بود که قبلا نداشتم. موسیقی در این فیلم باید تعلیق و تنش قصه را بیشتر می‌کرد.

فرامرز قریبیان، بهرام رادان، الناز شاکردوست، میرطاهر مظلومی، حسین سحرخیز، شراره دولت‌آبادی، قاسم زارع، آزاده زنگنه و ژاله علو در"کارناوال مرگ" بازی کرده‌اند. این فیلم که تولید آن به دلایلی متوقف شده بود، مدتی پیش به کارگردانی کاسه‌ساز به پایان رسید و اکنون آماده نمایش است. این اولین تجربه کارگردانی کاسه‌ساز است.



رضا اعظمیان کارگردانی بخش‌های ابتدایی این فیلم را برعهده داشته است. سایر عوامل "کارناوال مرگ" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، طراح گریم: مهری شیرازی، مدیر صداگذاری: محمود سماکباشی، تهیه کننده: کاسه‌ساز.



"کارناوال مرگ" محصول مشترک ناجی هنر و موسسه فرهنگی هنری عصر انتظار است. فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 2" به تهیه‌کنندگی کاسه‌ساز این روزها روی پرده است.