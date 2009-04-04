به گزارش خبرگزاری مهر، "حسام زکی" سخنگوی وزارت امورخارجه مصر در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کرد : طرح تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی، قاعده و اساسی است که همه جامعه بین المللی با آن موافق هستند چرا که به موجب این طرح نزاع و مناقشه فلسطینیان و اسرائیلی ها به پایان می رسد.

وی در ادامه تاکید کرد: هرگونه سخن تردید آمیزی از سوی اسرائیل درباره این طرح از سوی دولت مصر امری کاملا مطرود به شمارمی رود و در حقیقت اسرائیل را در برابر جامعه بین الملل قرار می دهد و باید عقب نشینی خود را از این طرح توجیه کند.

حسام زکی گفت : در صورتی که اسرائیل از طرح تشکیل دو دولت عقب نشینی کند، بالطبع گزینه های پیش روی دیگر متضمن تشکیل دولتی برای اسرائیل همانند دولت کنونی آن نخواهد بود.

سخنگوی وزارت امورخارجه مصر همچنین روزگذشته در واکنش به اظهارات "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه جدید اسرائیل مبنی بر اینکه تل آویو به تعهدات به امضا رسانده گذشته پایبند نخواهد بود، این اظهارات را تاسف بار و غیر قابل قبول خواند.