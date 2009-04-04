به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر از 18 فروردین‌ماه میزبان پنج اثر نمایشی از هنرمندان مختلف تئاتر است. سالن اصلی مجموعه میزبان نمایش "رویاهای خلیج فارس" امیر دژاکام است که پیش از این در بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفت.

این نمایش نوشته سیروس کهوری‌نژاد و برگرفته از آئین‌ها و مناسک شرق است و با حضور بازیگرانی چون کورش زارعی، سیروس همتی، نادیا فرجی و شیرین بینا و کهوری‌نژاد اجرا می‌شود.

تالار چهارسو نیز پذیرای نمایش "کشتی شیطان" آتیلا پسیانی است که پیش از این در بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفت. پسیانی که پارسال نمایش "متابولیک" را در سالن چهارسو اجرا کرد، "کشتی شیطان" را با حضور بازیگرانی چون فاطمه نقوی، ستاره پسیانی و سحر دولتشاهی اجرا می‌کند.

تالارهای سایه، قشقایی و کارگاه نمایش هم از هفته جاری میزبان نمایش‌های "بخوان" عاطفه تهرانی، "پشت کلانتری" فرشاد منظوفی‌نیا و "علی‌بابا و چهل دزد بغداد" جواد ذوالفقاری است.