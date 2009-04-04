به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، هر چند اواخر ماه گذشته میلادی شرکت بلک واتر، قرارداد چند میلیارد دلاری خود را برای تامین امنیت دیپلماتهای آمریکایی در عراق از دست داد، با این وجود، بسیاری از کارکنان سابق این شرکت، تا ماه آینده در عراق به سر کار خود باز می گردند.

نیویورک تایمز در ادامه به نقل از دیپلمات های آمریکایی و مقامات عراقی نوشت : پس از اینکه مقامات عراقی از تمدید مجوز فعالیت بلک واتر در این کشور خودداری کردند، همان نیروهای سابق امنیتی شرکت بلک واتر، در قالبی جدید و این بار برای شرکت تریپل کانوپی (Triple Canopy) در عراق حضور خواهند یافت.

با وجود انتقادهای شدید عمومی ضد بلک واتر، مقامات آمریکایی می گویند نیروهای قدیمی بلک واتر در عراق خواهند ماند زیرا در غیر این صورت شرکت تریپل کانوپی نخواهد توانست نیروهای امنیتی کافی شایسته را پیش از آغاز مدت قرارداد جدید که از ماه می ( اردیبهشت ) خواهد بود، تامین کند.

شرکت امنیتی بلک واتر از جمله شرکتهایی بود که به سبب عقد قرارداد با وزارت امورخارجه آمریکا به بهانه کمک به برقراری امنیت در عراق وارد این کشور شد، اما کارمندان این شرکت به جای عمل به وظایف خود در اموری همچون قاچاق سلاح و کشتار بی علت شهروندان عراقی شرکت می کردند.

در دسامبر سال 2007 میلادی، 17 نفر از مردم عراق که عمدتا زن و کودک بودند، در اثر شلیک گلوله ازسوی ماموران شرکت بلک واتر کشته شدند.

ماموران این شرکت پس از این حادثه اعلام کردند که در روز حادثه و پس از آنکه با حمله افراد ناشناس مواجه شدند اقدام به گشودن آتش کرده اند.

پس از آن نیروهای امنیتی بلک واتر در ماه دسامبر سال گذشته به اتهام قتل نفس غیرعمد در 16 سپتامبر 2007 در بغداد تحت تعقیب قرار گرفتند.

دولت آمریکا اقدام نیروهای امنیتی بلک واتر در شلیک به سوی شهروندان عراقی در میدان ناصریه بغداد را بی دلیل دانسته و اعلام کرد که این نیروها از سوی هیچ گروهی در هنگام شلیک به سوی مردم در خطر نبودند.