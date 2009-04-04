به گزارش خبرگزاری مهر، "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه "تاگس اشپیگل" درباره مسئله افغانستان اظهار داشت: راه حل این مسئله سیاسی است نه نظامی و برای پایداری افغانستان خود افغانها باید هدایت کننده امور کشورشان باشند.

وی افزود : افغانها باید دوباره مالکیت سرزمینشان را در دست گیرند.

سولانا درباره انتظار آمریکا از اروپا درباره افغانستان اظهار داشت : هدف ما این است که عملیات دیگر گروههای بین المللی در این کشور را تکمیل کنیم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو بازگشت فرانسه به ناتو را برای امنیت اروپا مثبت ارزیابی کرده و اظهار داشت : بازگشت نظامی فرانسه به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی می تواند این ائتلاف را تقویت کند. من از این موضوع استقبال می کنم .

