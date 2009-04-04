سرهنگ اشرف رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه بیان داشت: در تعطیلات نوروزی بر اثر وقوع 251 فقره حادثه رانندگی در محورهای ارتباطی استان 25 نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.

وی اضافه کرد: در این حوادث 155 نفر هم مجروح شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد رشد نشان می دهد.

وی با اعلام اینکه تعداد حوادث جاده ای در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش پنج درصدی مواجه بود، خروج از جاده، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، تخطی از سرعت مطمئنه و سبقت غیر مجاز را مهمترین دلایل بروز سوانح عنوان کرد.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در تعطیلات نوروزی در اجرای طرح انتظام بخشی به جاده ها 960 دستگاه وسیله نقلیه شامل 651 دستگاه خودرو و 309 دستگاه موتور سیکلت متخلف و حادثه ساز توقیف و به پارکینگ هدایت شدند.

وی خاطرنشان کرد: در ایام نوروز امسال برای انتظام بخشی در جاده ها و محورهای مواصلاتی استان از 46 تیم گشتی محسوس و 36 تیم غیرمحسوس و نیز از 10 دستگاه خودرو ادارات پایانه ها و راه و ترابری استان استفاده شد. همچنین در محورهای فرعی روستایی نیز 10 تیم از نیروی انتظامی شهرستانها و هنگهای مرزی در شعاع 10 کیلومتری شهرها به کمک پلیس راه آمده اند.