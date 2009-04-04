به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی آگاهی درباره مین و کمک در اقدام علیه آن 4 آوریل 2009 برابر با 15 فروردین 1388 ضمن اظهار امیدواری نسبت به اینکه جهان روزی از خطرات ناشی از مین های زمینی و بقایای مواد منفجره ناشی از جنگ رهایی یابد خواستار تلاش های هماهنگ دسته جمعی از سوی تمامی جبهه ها برای تحقق بخشیدن به این هدف مهم شد.

وی در این پیام آورده لست: اینجانب از کشورهای بسیاری بازدید کرده ام که با بلای مین های زمینی روبرو بوده اند. شاهد ویرانی ناشی از این سلاح های با علائم مشخص بوده ام که مانع بازسازی می شوند، به محیط زیست خسارت وارد می کنند، و برای دهه ها پس از پایان مخاصمات موجب جراحات دردناک و مرگ می شوند. ممکن است شرایط از عراق تا سودان، از لبنان تا زیمبابوه، از افغانستان تا جمهوری دموکراتیک کنگو متفاوت باشد. چیزی که تفاوت نمی کند خطر جانی و اعضای بدن است.

بان کی مون می گوید: امدادگران اقدام علیه مین با وجود رو به رو بودن با این شرایط خطرناک، جان خود را برای رهایی زمین و جاده ها از مین به خطر می اندازند. در بیش از دو دهه اخیر، امداد سازمان ملل متحد در اقدام علیه مین به بیش از 50 کشور و سرزمین یاری داده است. چندی قبل، متخصصان اقدام علیه مین سازمان ملل در بین نخستین امدادگران بین المللی بودند که اقدامات انساندوستانه در غزه را از سر گرفتند، جایی که بقایای مواد منفجره ناشی از جنگ، خطرات جدی ایجاد کرده است.

دبیر کل سازمان ملل افزود: پس از جمع آوری سلاح، اقدام علیه مین به معنای ایجاد اطمینان از محیطی امن برای شهروندان، توسعه ظرفیت محلی و اعاده جایگاه بازماندگان از راه فرصت های شغلی و دیگر برنامه های استقرار مجدد است.

وی گفت: اقدام علیه مین همچنین به معنای الحاق به اسناد حقوقی مرتبط ، مشتمل بر کنوانسیون ممنوعیت مین ضد نفر، پروتکل 5 درباره بقایای مواد منفجره ناشی از جنگ و کنوانسیون جدید به تصویب رسیده درباره جنگ افزارهای خوشه ای است. دومین کنفرانس مرور بر کنوانسیون ممنوعیت مین که قرار است امسال در کارتاژینا، واقع در کلمبیا برگزار شود، فرصتی برای تجدید تعهد نسبت به معاهده و تلاش های مربوط به اقدام علیه مین در سراسر کره زمین ارائه می دهد.

بان کی مون ابراز امیدواری کرد که جهان روزی از خطرات ناشی از مین های زمینی و بقایای مواد منفجره ناشی از جنگ رهایی یابد.

وی گفت: البته این مستلزم تلاش های هماهنگ دسته جمعی از سوی تمامی جبهه ها است تا به این هدف تحقق بخشند. در این روز بین المللی، اجازه دهید تعهدمان را نسبت به اجرای این اقدام نجات بخش زندگی تجدید نمائیم.