آذربایجان شرقی جایگاه مهمی در توسعه گردشگری روستایی و عشایری دارد

محمدعلی نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و اقلیمی خود از پتانسیل بالایی در توسعه گردشگری روستایی و عشایری کشور برخوردار است.

وی افزود: با برنامه ریزی دقیق در این زمینه می توان آذربایجان شرقی را به قطب گردشگری روستایی و عشایری تبدیل کرد.

نمازی به علاقمندی مردم در مشاهده شیوه های مختلف زندگی اشاره کرد و ادامه داد: گردشگران علاقه دارند که از فضای معمول شهر دور شده و زندگی به شیوه روستایی یا عشایری را تجربه کند از این رو ایجاد امکان حضور درخانه های روستایی و چادرهای عشایری و استفاده از غذاهای محلی و دیدن لباس و سایر نمودهای زندگی روستایی و عشایری برای گردشگران حائز اهمیت است.

نمازی با بیان اینکه بسیاری از مردم در صورت فراهم شدن زمینه مساعد در این مورد، مسافران روستاها و محلهای اسکان عشایر خواهند بود، یادآور شد: دیدن این شیوه زندگی به خصوص برای گردشگران خارجی از جذابیت خاصی برخوردار بوده و لازم است در این مورد اطلاع رسانی جامع تری صورت گیرد.

به گفته نمازی، آذربایجان دارای روستاهای شگفت انگیز و منحصر به فردی است که می تواند زمینه ساز حضور گردشگران خارجی در منطقه باشد و نباید از این فرصت چشم پوشی کرد.

ناظر عالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور توجه به روستاهای هدف گردشگری و تسریع ایجاد امکانات و زیرساختهای لازم گردشگری در آنان را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: در سفر نوروزی خود به این روستاها، با جذابیتهای زندگی روستایی بیش از پیش آشنا شدم و مطمئن هستم مردم در صورت حضور در این محیطهای ساده و زیبا از جذابیتهای زندگی روستایی استقبال خواهند کرد.