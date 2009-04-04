عمود شدن خانه خدا با ماه

یک منجم عربستانی اعلام کرد که دیروز جمعه ساعت 34/19 به وقت مکه ماه با خدا خدا عمود شده است. وی با اشاره به اینکه ارتباط مستندی میان ماه و زمین وجود دارد که طی چرخش به دور زمین، در زمانی از سال بر خانه خدا عمود می شود. همانگونه که بارها خورشید بر خانه خدا عمود شده است، گفت: هر کسی می توانست این پدیده را مشاهده و البته سمت قبله را نیز به صورت دقیق مشخص می کند. این پدیده سه بار در سال تکرار می شود.

موافقت شیخ الازهر با اهدای عضو

پس از جدال طولانی که تقریبا یک سال طول کشید، بالاخره محمد سید طنطاوی شیخ الازهر و پاپ شنوده سوم رهبر کلیسای ارتدکس قبطی با قانون اهدای عضو در این کشور موافقت کردند. وزیر دادگستری مصر در پی تشکیل دادگاه خانواده استان منیا از استانهای شمالی مصر از تصویب این قانون خبر داد. پیش از این و به دنبال برگزاری نشستهای متعدد شیخ الازهر بارها مخالفت خود را با اهدای عضو افرادی که مرگ مغزی شده اند به افراد زنده اعلام کرده بود.

پیام واتیکان به مناسبت عید بوداییان

شورای پاپی گفتگوی بین ادیان واتیکان پیام سالانه خود را به مناسبت عید وسک بوداییان که امسال روز 9 می برگزار می شود منتشر کرده و پاپ بندیکت شانزدهم طی آن بر نوعی فقر تأکید کرده که خود فرد انتخاب می کند. وی همچنین نوعی فقر را مورد اشاره قرار داده که افراد و خانواده ها را از زندگی با کرامت دور کرده و به عدالت و تساوی آنها اهانت می کند.

تصادف فیل هندی که از معبد هندو گریخت

به دنبال فرار یک فیل نر از معبد هندو در هندوستان به خیابان، یک کامیون باری با آن تصادف کرد و هر دو پای عقبی و کمر فیل در نتیجه این برخورد شکست. جراح ارشد دامپزشکی گفـت: این میزان آسیب دیدگی به دشواری قابل بهبود است. برخلاف اسبها، در هندوستان پایان دادن به رنج فیلها غیرقانونی است.

راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای قرآن در غزه

وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین با اشاره به اینکه این وزارت آماده راه اندازی شبکه ماهواره ای قرآن کریم است، گفت پخش قرآن کریم از شهر غزه بوده و به زودی راه اندازی می شود. وی هدف از راه اندازی این رادیو را پخش قرآن کریم، آشنایی با آموزه ها و تعالیم اسلام و تبیین تاریخ قدس و مسجدالاقصی خواند.