به گزارش خبرنگار مهر، هاکی، والیبال و کشتی رشته‌هایی هستند که سلامت ورزشکاران آنها از سوی پزشکان و متخصصان آلمانی منفی اعلام شده است.

افسران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در ماه‌های پایانی سال 87 با حضور در محل برگزاری تورنمنت چهارجانبه هاکی (تبریز - 4 نمونه)، دیدار تیم‌های سایپا و پیکان در هفته پایانی مسابقات والیبال لیگ برتر (4 نمونه) و رقابت‌های کشتی لیگ برتر (مازندران - 9 نمونه) اقدام به نمونه‌گیری از ورزشکاران شرکت‌کننده در این پیکارها کرده بودند.

همچنین در پایان سی و هفتمین دوره مسابقات کشتی آزاد جام جهانی که 18 اسفندماه با قهرمانی تیم آذربایجان و کسب مدال نقره توسط ایرانی‌ها در تهران به پایان رسید، نمایندگان کمیته پزشکی فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) از ورزشکاران هر 7 وزن دو تیم قهرمان و نایب قهرمان نمونه‌گیری و تست دوپینگ به عمل آورده بودند.

عباس دباغی (55 کیلوگرم)، مسعود اسماعیل‌پور (60 کیلوگرم)، مهدی تقوی (66 کیلوگرم)، صادق گودرزی (74 کیلوگرم)، رضا یزدانی (84 کیلوگرم)، سعید ابراهیمی (96 کیلوگرم) و فردین معصومی (120 کیلوگرم) کشتی‌گیرانی بودند که همراه با 7 ورزشکار آذربایجانی در پروسه تست دوپینگ شرکت کردند. در این میان ورزشکار وزن 120 کیلوگرم تیم آذربایجان سه ساعت پس از نمونه‎گیری از دیگر کشتی‌گیران برای آنجام آزمایش در محل ایستگاه کنترل دوپینگ حاضر شده بود که همین مسئله ابهامات زیادی را در مورد پاک بودن تیم اعزامی آذربایجان به ایران ایجاد کرده بود. ابهاماتی که با اعلام آلمانی‌ها از بین رفت تا هیچ اتهامی در مورد کشتی‌گیران آذربایجان باقی نماند.

دکتر رامین احمدی طباطبایی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر منفی بودن نتیجه آزمایش 24 ورزشکار ایرانی و همچنین 7 کشتی‌گیر آذربایجانی گفت: نتیجه این نمونه‌گیری‌ها اواسط ایام نوروز در اختیار نادو قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب نتیجه تمام نمونه‌گیری‌هایی که در سال 87 توسط ماموران نادو از ورزشکاران رشته‌های مختلف به عمل آمد مشخص و اعلام شده است. در واقع هیچ پرونده مبهم و نامشخصی که مربوط به سال گذشته باشد، در نادو باقی نمانده است.

سخنگوی نادو در مورد پرونده سید ساجد جلالی و اعلام رای نهایی برای این کشتی‌گیر متخلف اظهارداشت: در آخرین نشست شورای صدور رای نادو، تصمیم‌گیری در مورد این ورزشکار به شورای مرکزی محول شد. امید داریم اعضای این شورا در کوتاهترین زمان ممکن به این پرونده نیز رسیدگی کنند تا هیچ کار ناتمامی از سال گذشته باقی نماند.