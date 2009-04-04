به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور و ابلاغ دولت، برای کاهش آثار ناشی از خشکسالی و سرمازدگی، 200 میلیارد ریال اعتبار برای تامین آب شرب مناطق متاثر از خشکسالی در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت.

بر این اساس، این اعتبار برای 16 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان در نظر گرفته شده است که جهت تامین آب شرب شهری و آب شرب روستایی و عشایری هزینه خواهد شد.

سهم تامین آب شرب شهری و آب شرب روستایی و عشایری از این میزان اعتبار هر یک 100 هزار میلیون ریال خواهد بود.

در این میان سهم آذربایجان شرقی 9 هزار و 500 میلیون ریال، آذربایجان غربی 10 هزار میلیون ریال، اردبیل 9 هزار و 500 میلیون ریال، تهران 32 هزار میلیون ریال، خراسان شمالی 10 هزار و 500 میلیون ریال، زنجان 10 هزار میلیون ریال، سمنان 10 هزار میلیون ریال، قزوین 9 هزار میلیون ریال، قم 8 هزار و 500 میلیون ریال، کردستان 10 هزار میلیون ریال، گلستان 14 هزار و 500 میلیون ریال، گیلان 14 هزار و 500 میلیون ریال، لرستان 9 هزار میلیون ریال، مازندران 23 هزار میلیون ریال، مرکزی 10 هزار میلیون ریال و همدان 10 هزار میلیون ریال اختصاص می یابد.

معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های کشور، اقتصاد و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.