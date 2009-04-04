به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی از ساعت 18 امروز 15 فروردین ماه تا روز 18 فروردین ماه فرصت دارند که با ورود به سایت مرکز سنجش و وارد کردن کد رهگیری خود اطلاعات ثبت نامی را ویرایش کنند.

همچنین بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت زمان ارسال مدارک به صورت اینترنتی از روز 15 فروردین به 18 فروردین تغییر یافته است.

داوطلبان از روز 18 فروردین ماه تا 31 فروردین ماه فرصت دارند مدارک مورد نیاز را اسکن کرده و به صورت اینترنتی ارسال کنند. داوطلبان می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش به نشانی http://sanjeshp.ir و درج کد رهگیری مدارک را ارسال کنند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی سال تحصیلی 89-88 در روزهای 28 و 29 خردادماه سال 88 در 49 رشته برگزار می شود.