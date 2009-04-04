حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: این طرح در پی استقبال مجلس شورای اسلامی از پیام نوروزی مقام معظم رهبری تهیه شده و مجلس پیگیر مسائل مربوط به اصلاح الگوی مصرف است.

وی افزود: مجلس و کمیسیون های تخصصی در سال جدید درباره روند قانونگذاری در سال 88 و قوانینی که باید برای تحقق اصلاح الگوی مصرف مصوب شوند اقدامات لازم را انجام خواهند داد تا مجلس بنا برجایگاهی که دارد بتواند قانونی تاثیرگذار و کارشناسانه در این خصوص ارائه دهد.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین از بررسی طرح تشکیل کمیسیون ویژه به منظور بررسی عملکرد دستگاهها در اجرای قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی مصوب مجلس در هفته جاری خبر داد و گفت: بررسی این طرح که با امضا 30 تن از نمایندگان و قبل از تعطیلات نوروز تقدیم مجلس شد براساس ماده 59 آئین نامه داخلی مجلس است که براساس آن هرگاه نمایندگان برای بررسی موضوع مهمی درخواست تشکیل کمیسیون ویژه را نمایند، این درخواست پس از رای گیری در مجلس با 15 عضو تشکیل و آغاز به کار خواهد کرد.

حاجی بابایی تصریح کرد: این کمیسیون پس از بررسی، گزارش خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.

نماینده همدان در پایان این گفتگو از حضور نوذری وزیر نفت در جلسه روز چهارشنبه مجلس خبر داد و گفت: نوذری برای پاسخ به سئوال سیروس سازدار نماینده مرند و جلفا در مجلس حاضر خواهد شد.