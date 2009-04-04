بررسی طرح زکات/ تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی در هفته جاری روزهای یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهد داشت .

طبق اعلام اداره قوانین مجلس غلامحسین نوذری وزیر نفت این هفته برای پاسخ به سئوال سیروس سازدار نماینده مرند و جلفا به صحن علنی مجلس می آید. همچنین بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار دارد .

قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 86 نیز در دستور کار نمایندگان در هفته جاری قرار گرفته است. مجلس بررسی لایحه دو فوریتی استفساریه ماده (26) قانون مدنی را برای رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار دارد

سایر دستور کارهای مجلس در هفته جاری به این شرح است :



- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مورد طرح حفاظت، حمایت، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مورد طرح الزام دولت به تجدید نظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم . (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 9/11/87 به تصویب رسیده است.)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مورد طرح اصلاح تبصره 4 قانون برای برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهار آن و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب 21/6/72. (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 17/787 به تصویب رسیده است.)

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد سئوال انوشیروان محسنی بندپی نماینده نوشهر و چالوس از وزیر جهاد کشاورزی.

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح زکات.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اریتره.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح الحاق یک ماده به عنوان ماده (247) به قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد طرح تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (کلانشهرها). (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است.)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت.

- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379.

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین.

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا.

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری ها.

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی خدمات رسانی به ایثارگران .