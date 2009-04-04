به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، گزارش دیوان محاسبات درمورد تفریغ بودجه سال 86 در هفته اول بهمن ماه سال گذشته از سوی این دیوان به مجلس ارائه شد و از اول اسفند در دوهفته متوالی در دستور کار مجلس قرار گرفت .

قرائت این گزارش با آغاز بررسی لایحه بودجه سال 88 از دستور کار خارج شد .

عبد الرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات در پی ارائه این گزارش به مجلس طی کنفرانسی خبری از تخلف 93 درصدی در تحقق واگذاری‌های سال 86 خبرداد و اعلام کرد: مهمترین موضوع تخلف در بحث گازرسانی به روستاها بوده که بر این اساس قرار بوده 3 هزار و 150 میلیارد ریال به بحث گازرسانی به روستا تعلق گیرد که در این زمینه با اختصاص 2 میلیارد و 127 میلیون ریال تنها شاهد 68 درصد عملکرد بوده ایم. همچنین قرار بوده که 60 درصد از سهام شرکت های دولتی غیر صدر اصل 44 واگذار گردد که این درصد شامل 389 شرکت می شود اما در این زمینه تنها 26 شرکت واگذار شده و شاهد 7 درصد عملکرد بوده ایم.

همچنین نمایندگان مجلس نیز بعد از ارائه گزارش دیوان محاسبات درباره بودجه 86 در بیانیه‌ای از این دیوان به دلیل ارائه به موقع تفریغ بودجه 86 و عملکرد 9 ماهه دولت در سال 87 تشکر کرده بودند.