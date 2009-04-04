به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، مراسم جشن خودکفایی تولید سیمان در هفته آخر فروردین ماه جاری و همزمان با بهره برداری از طرح 5 /1 میلیون تنی سیمان ساروج بوشهر برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور شخصیت ها و مسئولان بلندپایه کشور و میهمانانی از کشورهای همسایه برگزار می شود. قرار است در این مراسم از دست اندرکاران و افرادی که در دست یابی ایران به خودکفایی در بخش سیمان نقش اساسی داشته اند، قدردانی شود.

با بهره برداری از چند طرح جدید در ماههای پایانی سال گذشته، ظرفیت تولید سیمان در کشور در پایان سال به 64 میلیون تن رسید که این موفقیت مرهون تلاش دست اندرکاران این صنعت و سیاستگذاری درست مسئولان است.



25 درصد از ظرفیت تولید کنونی 64 میلیون تنی سیمان توسط بخش خصوصی صورت گرفته است و این رقم تا سال 1390 به 40 درصد ارتقا می یابد.

ظرفیت تولید سیمان در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 8 میلیون تن بود که با سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی و دولتی این رقم در پایان سال گذشته به 64 میلیون تن رسید که 800 درصد رشد ظرفیت سازی تولید سیمان را نسبت به ابتدای انقلاب نشان می دهد.

همچنین حدود 30 میلیون تن از 64 میلیون تن ظرفیت محقق شده تا پایان سال گذشته، در طول فعالیت دولت نهم و با انجام 32 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری محقق شده است.

با رسیدن ایران به خودکفایی در صنعت سیمان، زمینه برای حضور واحدهای تولیدکننده سیمان در بازارهای جهانی فراهم شده است و بسیاری از این واحدها اکنون در مرحله صادرات قرار دارند.