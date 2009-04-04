کریم بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: بازی خوبی را مقابل سایپا به نمایش گذاشتیم و شایسته پیروزی بودیم. ما یکی از تیم‌هایی هستیم که از فرصت تعطیلات لیگ برتر به نحواحسن استفاده کرده و با اعمال تغییر در سیستم و ترکیب تیم به یک پیروزی خوب و روحیه بخش در دیدار با سایپا دست یافتیم.

وی از تاثیر حضور خداداد عزیزی و مهدی هاشمی نسب در تیم استقلال اهواز به نیکی یاد کرد و گفت: تیم استقلال اهواز طی هفته‌های اخیر از ضعف قوای جسمانی رنج می برد و به همین خاطر در فرصت تعطیلات لیگ برتر به تقویت قدرت بدنی بازیکنان تکیه کردیم و تا تاریخ 29 اسفندماه در اردوی تهران صبح و بعد از ظهر تمرینات بدنسازی را در دستور کار داشتیم.

مربی تیم فوتبال استقلال اهواز در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از تعطیلات ابتدایی سال مرور کارهای تاکتیکی و تغییر سیستم در دستور کار ما قرار گرفت که ماحصل آن، چیزی بود که در بازی با سایپا به نمایش گذاشتیم. در این مدت بازیهای تدارکاتی خوبی برگزار کردیم که به هماهنگی هرچه بیشتر بازیکنان کمک کرد.

بوستانی در ادامه با امیدواری از بقای تیم فوتبال استقلال اهواز در لیگ برتر یاد کرد و گفت: پس از پیروزی قاطع مقابل سایپا شرایط خوبی بر تیم حاکم است و تیم از نظر روحی و روانی ارتقا پیدا کرده است. من، دیگر مربیان استقلال اهواز و بازیکنان این تیم نهایت تلاش خود را به کار می بندیم تا تیم مردمی و محبوب استقلال در لیگ برتر بماند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مثبت دیدار روز گذشته مقابل سایپا حضور هفت بازیکن از تیم‌های جوانان و امید استقلال اهواز در ترکیب تیم اصلی بود. آنها دیروز با بازی خوب خود نمره قبولی گرفتند.

مربی تیم فوتبال استقلال اهواز در ادامه تصریح کرد: برای ما همچون دیگر تیم‌های قعر جدول بازی آسان وجود ندارد. نباید به حریفان و جایگاه‌شان در فوتبال ایران نگاه کنیم. نباید در مصاف با تیم‌هایی چون سپاهان و پرسپولیس خود را از پیش بازنده بدانیم و بدون ترس به مصاف این تیم‌ها رفته و برای بقا در لیگ برتر تلاش کنیم.

بوستانی در پاسخ به این سئوال که "تیم استقلال اهواز را چه کسی هدایت می کند؟"، گفت: کارهای فنی تیم زیر نظر من، خداداد عزیزی و مهدی هاشمی نسب انجام می شود اما در راس همه ما آقای عزیزی حضور دارد.