به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی بانک جهانی، این بانک در گزارش ماه مارس خود رشد اقتصاد ایران را در سال 2009 معادل 3 درصد پیش بینی کرد.

همچنین در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال 2010 معادل 4 درصد پیش بینی شده است.

در ادامه گزارش با اشاره به رشد اقتصادی جهان، آمده است: تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در سال 2009 معادل 1.7 درصد کاهش می یابد و حجم تجارت کالا و خدمات در جهان در مقایسه با سال گذشته نیز با 6.1 درصد کاهش روبروست.

در این گزارش متوسط قیمت نفت خام در بازارهای جهانی در سال 2009 معادل 47 دلار براورد شده است.

بانک جهانی در گزارش سال 2008 خود آمار پیش بینی بهتری برای اقتصاد جهان متصور بود. این بانک در گزارش سال گذشته خود رشد اقتصاد ایران در سال 2009 را 3.5 درصد پیش بینی کرده بود.