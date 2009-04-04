مهندس غلامحسین زمان آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علت عدم دریافت آرم از سوی ارگانها و نهادها وارد نکردن اطلاعات و نقص در مدارک بوده است.

وی گفت: 99 درصد شهروندان تهرانی از طریق دفاتر 70 گانه خدمات الکترونیک شهر آرمها و مجوز طرح ترافیک خود را دریافت کرده اند و کسانی هم که آرم خود را دریافت نکرده اند یا نقص مدارک داشتند و یا به مراکز خدامت الکترونیک مراجعه نکرده اند.

رئیس اداره صدور آرم طرح ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: ارگانها و نهادهایی که نقص مدارک داشته و یا ورود اطلاعات نکرده اند باید هر چه زودتر مشکلات خود را رفع کرده تا آرم طرح ترافیک دریافت کنند.