مرمت و مقاوم سازی مدرسه دارالفنون آغاز شد

معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: "عملیات اجرایی مقاوم سازی و مرمت مدرسه دارالفنون در دو فاز و در طول یکسال صورت خواهد گرفت که فاز اول آن از امروز آغاز می شود."

پیش از این معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که چرا وزارت آموزش و پرورش هیچ اقدامی برای بازسازی این بنای تاریخی نمی کند گفته بود: "سازمان نوسازی مدارس آمادگی کامل را برای مقاوم سازی دارالفنون دارد ولی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این زمینه همکاری نمی کند."

در پی انتشار این خبر، سازمان میراث فرهنگی اقدام به مطالعه طرح پیشنهادی سازمان نوسازی مدارس که یکسال پیش به این سازمان فرستاده بود کرد.

مرتضی رئیسی ادامه داد: "در فاز اول این عملیات که با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آغاز شده است، سالن اصلی این مدرسه که 600 مترمربع است مقاوم سازی و مرمت می شود که حدود سه ماه این پروژه به طول خواهد انجامید و تا پایان خرداد ماه به پایان می رسد."

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه فاز دوم این عملیات نیز از اوایل تیرماه امسال آغاز می شود، اظهار داشت: "در این فاز با استفاده از تجربیات کسب شده در فاز یک، 7 هزار و 200 متر مربع باقی مانده از مدرسه مرمت و مقاوم سازی می شود."

راه اندازی مدرسه دارالفنون از ابتکارات امیرکبیر بود که سنگ بنای آن را در اوایل سال 1266 قمری در زمینی واقع در شمال شرقی ارک سلطنتی که پیش از آن سربازخانه بود نهاده شد.

قسمتی از این فضا موزه تعلیم و تربیت خواهد شد و درباره استفاده از بقیه بنا طبق سیاستهای اتخاذ شده آموزش و پرورش تصمیم گرفته می شود معاون وزیر آموزش و پرورش

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش اعتبارات در نظر گرفته شده برای مقاوم سازی و مرمت این بنای فرهنگی کشور را 7 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این باره هیچ مشکلی وجود ندارد و سازمان نوسازی مدارس می تواند پیش از این نیز برای نجات این بنای تاریخی هزینه کند.

رئیسی درباره کاربری جدید مدرسه دارالفنون بعد از مرمت و مقاوم سازی گفت: قسمتی از این فضا موزه تعلیم و تربیت خواهد شد و درباره استفاده از بقیه بنا طبق سیاستهای اتخاذ شده آموزش و پرورش تصمیم گرفته می شود.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش به خبرنگار مهر گفته بود که " دارالفنون دانشگاه فرهنگیان می شود."

مدرسه دارالفنون به عنوان اولین مدرسه مدرن ایرانی است که بیش از 157 سال قدمت دارد.