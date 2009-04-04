به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دور دوم تمرینات تیم ملی والیبال (6 تا 12 فروردین‌ماه) بهزاد به‌نژاد و حسام بخششی از جمع اردونشینان خارج شدند تا این تیم تمرینات آماده‌سازی خود را برای شرکت در مرحله دوم مسابقات گزینشی جام جهانی 2010 ایتالیا (6 تا 8 خردادماه - تهران) در غیاب این دو بازیکن ادامه دهد.

مهدی مهدوی، احمد بابایی، مجتبی عطار، یاشار شاهینی، ولی نورمحمدی، جواد محمدی نژاد، علیرضا بهبودی، حمزه زرینی، آرش کشاورزی، رحمان داودی، مرتضی شیاری، محمد محمدکاظم، محسن عندلیب، سید محمد موسوی عراقی، علیرضا نادی، عادل غلامی، میرسعید معروف، فرهاد نظری افشار و فرهاد ظریف 19 بازیکنی هستند از عصر امروز تمرینات آماده‎‌سازی خود را در قالب مرحله سوم اردوهای تیم ملی در جزیره کیش آغاز خواهند کرد. منصور زادون به دلیل آسیب‌دیدگی در این اردوی 11 روزه غایب خواهد بود.

حسین معدنی (سرمربی)، محمود افشاردوست و بهروز عطایی (مربی و کمک مربی)، حسینعلی مهران‌پور (مدیر فنی)، بهمن تاروردی‌زاده ( بدنساز)، منوچهر جواهری (ماساژور) و امیر خوش‌خبر (سرپرست) در کیش هدایت اردونشینان تیم ملی والیبال را بر عهده خواهند داشت.

تیم ملی والیبال ایران نخستین دیدار خود در مرحله دوم مسابقات گزینشی جام جهانی 2010 ایتالیا را 6 خردادماه مقابل پاکستان برگزار می‌کند. هند و تیم دوم گروه C حریفان بعدی ایران در این رقابت‌ها هستند.