آغاز فعالیت دانشگاهها در سال88 با حضور وزیر علوم در مزار شهدای دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی صبح امروز پس از قرائت فاتحه بر مزار شهدا سال جدید را سال توسعه و جهش و تحول در تمامی عرصه‌های علمی دانست و گفت: نوآوری و شکوفایی همچون سال گذشته در ابعاد مختلف علمی تداوم خواهد یافت و امیدوارم امسال نیز شاهد نوآوریهای علمی باشیم.

وی امنیت را مهمترین بستر برای تحقق نوآوری، رشد و پیشرفت همه جانبه هر کشوری دانست و اظهار داشت: امنیت موجود در ایران حاصل خون شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس است و ما باید با تلاشهای مضاعف در سنگر علم، پاسدار خون شهدای عزیزمان در سنگر جبهه و جهاد باشیم و اگر ذره‌ ای در این مسیر کوتاهی کنیم مدیون خون آنان خواهیم بود.

وزیر علوم از دانشجویان، اساتید و مسئولین مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری خواستار شد رسالتهای خود را به نحو احسن انجام دهند و با توجه به شعار سال جدید در راه تحقق اهداف نظام مقدس اسلامی گام بردارند.