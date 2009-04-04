به گزارش خبرگزاری مهر، ماموریت شاتل دیسکاوری به منظور ارتقای تجهیزات ایستگاه بین المللی و نصب آخرین سری از بالهای خورشیدی این سازه فضایی هفته گذشته به اتمام رسید.

فضانوردان طی این ماموریت با انجام چندین راهپیمایی فضایی موفق به نصب بالهای خورشیدی و تعمیر قسمتهایی از ایستگاه شدند. راهپیایی های فضایی در تمامی ماموریتها از جالب ترین قسمتها به شمار می رود زیرا با وجود شرایط خاص موجود در فضا فضانوردان همزمان با انجام وظایف خود باید در حفظ کنترل و ایمنی نیز دقت فروانی را به کار ببندند. تصویر روز نجوم 4 آپریل 2009 به ماموریتی مشابه ماموریت اخیر دیسکاوری تعلق دارد که در ماه های گذشته به ثبت رسیده است.

در این تصویر می توان فضانورد هایدماری پایپر را مشاهده کرد که در حال نصب مخزن نیتروژنی به ایستگاه فضایی است. این تصویر در ماه نوامبر گذشته و طی راهپیمایی فضایی این فضانورد به ثبت رسیده است.

ایستگاه فضایی بین المللی که با همکاری چندین کشور از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی تاسیس شده است طی چند سال آینده میزبان تعداد بیشتری ازفضانوردان به منظور افزایش میزان مطالعات علمی خواهد بود. به همین دلیل قبل از افزوده شدن تعداد ساکنان این ایستگاه در قستهای مختلف نیازمند تکمیل و بهبود در تجهیزات است که این عملیات طی چندین ماموریت در سالهای آتی به انجام خواهد رسید.