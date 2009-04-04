به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه‌نامه که به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 1388 پرداخته، بخشهای سال جدید را در همه زمینه‌ها و امور سال اصلاح الگوی مصرف می دانم، نگاهی اجمالی به الگوی مصرف از منظر قرآن، خانواده و اسراف و پیامدهاى اسراف در جامعه اسلامى را شامل می شود.

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