به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: در ایام نوروز امسال آمار ورود گرشگران به استان ایلام در مقایسه با سال قبل 86.5 درصد افزایش یافته است.

وی بیان داشت: طی ایام نوروز امسال یک میلیون و 55 هزار گردشگر و مسافر نوروزی وارد این استان شده است.

اسکندری با اشاره به اینکه ستاد تسهیلات نوروزی در استان ایلام طی ایام نوروز فعالیتهای گسترده ای را برای جذب گردشگران انجام داد، خاطرنشان کرد: خدمات دهی مطلوب، برپایی نمایشگاه های صنایع دستی، توزیع اقلام تبلیغاتی، استقرار پایگاه های اطلاع رسانی و .. .از جمله مهمترین اقدامات در نوروز امسال بوده است.

این مسئول یادآور شد: بیشترین بازدید صورت گرفته از آثار تاریخی استان ایلام قلعه والی و شهر تاریخی سیمره واقع در شهرستان دره شهر بوده است.