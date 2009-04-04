به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این سالن ورزشی با هزار و 190 مترمربع مساحت شامل سالن تمرینی، سرویس بهداشتی و رختکن و دو واحد پذیرایی است که با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال از اعتبارات دور اول سفر رئیس جمهور به گیلان در کوی شهید رجایی بندر کیاشهر ساخته شده است.

مدیرکل تربیت بدنی گیلان در مراسم افتتاح این سالن ورزشی اظهار داشت: در دور اول سفر رئیس جمهور اجرای 36 طرح ورزشی در گیلان آغاز شد که تاکنون پنج طرح آن به بهره برداری رسیده است و تا یک ماه آینده شش طرح دیگر نیز به بهره برداری خواهد رسید.

محمد فولادی افزود: در دور دوم سفر رئیس جمهور نیز 85 طرح ورزشی شامل سالنهای ورزشی مجموعه های روستایی، زمین تنیس، سالن تیراندازی، زورخانه، زمین چمن و پیست دو میدانی به تصویب رسیده است که با تخصیص اعتبارات اولیه ساخت آنها آغاز خواهد شد.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس هشتم نیز در این مراسم یادآور شد: هم اکنون متوسط سرانه فضاهای ورزشی در کشور یک مترمربع است در حالیکه با تمام تلاشهای انجام شده در گیلان هنوز متوسط سرانه ورزشی کمتر از نیم مترمربع است.