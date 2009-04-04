به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، وینسنت گراد نیکولز که به حمایت از ارزشهای سنتی و رسانه ای بودن شهرت دارد از سوی بندیکت شانزدهم جانشین کاردینال کورمک مورفی اوکانر رهبر سابق کلیسای کاتولیک روم در انگلستان و ولز شد و رهبری این فرقه کلیسایی را در بریتانیا با داشتن 5 میلیون کاتولیک برعهده گرفت.

نیکولز که پیشتر اسقف اعظم بیرمنگهام بود خود را در لابی کردن برای حفظ منافع کاتولیکها در کشور به واتیکان ثابت کرده و احتمال می‌رود که بیش از سلف خود با دولت تنش داشته باشد. واتیکان یکی از موفقیتهای وی را در سال 2006 هدایت ستادی علیه سهمیه دانش آموزان غیرکاتولیک در مدارس کاتولیک می‌داند.

نیکولز که ریاست سازمان آموزش کاتولیک را برعهده دارد از مدارس دینی تجلیل کرد و گفت: این نوع مدارس تمایز تفاوت عظیمی در جامعه به وجود آورده و کودکان را آماده می‌کنند به عنوان شهروند جامعه‌ای که از تعدد ادیان برخوردار است زندگی کنند.

این شخصیت دینی که مقامی که در آن قرار گرفته در انگلستان و ولز بسیار با نفوذ محسوب می شود در رابطه با نقش دین در زندگی عمومی گفت: این مسئله نگرانی تمام گروههای دینی است. دین نقش بزرگی در جامعه ایفا کرده و قدرت بزرگی برای ساخت انسجام اجتماعی محسوب می شود. انسجام حقیقی و اجتماعی در مدل سکولار یک جامعه تحقق نمی‌یابد.

اسقف اعظم کانتربری رهبر کلیسای انگلیکن انگلستان نیز از این انتصاب استقبال کرد.