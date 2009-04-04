به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر 253 صفحه است که در پنج بخش تنظیم شده است.

نویسندگان معتقدند که جامعه ایران جامعه دینی است و بیش از یک هزار سال است که با ورود اسلام به ایران و ریشه گرفتن آن، اسلام تبدیل به جزیی از زندگی، فرهنگ، اخلاق، اقتصاد، جامعه و سیاست ایران شده است.

ضرورت این پژوهش از دید آنها به این جهت است که ایران کشوری است که قرنها با دین، بر اساس دین، با راهنمایی دین، به خاطر دین، و با مرجعیت آن زندگی کرده است لذا هر گونه مطالعه و تحقیقی در جامعه ایران، لاجرم، نیازمند آن است که بخش قابل توجهی از خمیر مایه این جامعه(دین) مورد توجه قرار گیرد.

بخش اول این کتاب شامل پیشگفتار و کلیات است. بخش دوم مروری دارد بر دیدگاهها و نظریه‌ها و انطباق آن با تحولات دینی در ایران. بخش سوم کتاب به نقش مؤثر دین در جامعه ایران می‌پردازد. بخش چهارم کتاب به وضعیت دین در پرتو تحولات ساختاری ایران اختصاص دارد و در نهایت در بخش پنجم مؤلفان به جمع‌بندی مباحث مطروحه پرداخته‌اند.