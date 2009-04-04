محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت : این جلسه ساعت 3 بعد از ظهر فردا یکشنبه با محوریت بررسی راههای رسیدن به الگوی مصرف صحیح برگزار می شود.

وی افزود : مجلس با اخذ نظرات و دیدگاههای کمیسیون های تخصصی و مرکز پژوهشها، طرح جامعی دراین خصوص به تصویب خواهد رساند.

میرتاج الدینی همچنین از برنامه ریزی هیئت رئیسه برای سال جاری و تعیین اولویت های کاری مجلس در این جلسه خبر داد و گفت: پیش از این اولویت های کاری کمیسیون های تخصصی از سوی هیئت رئیسه ارائه و در مرکز پژوهشها نیز روی آن کار شده بود که نهایتا از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.

وی گفت: براساس این ابلاغیه رئیس مجلس، مقرر شد کمیسیون ها به طورمتناوب از روند پیشرفت کاربه هیئت رئیسه گزارش دهند. در سال گذشته 3 گزارش از عملکرد کمیسیون های صنایع، عمران و کمیسیون ویژه به هیئت رئیسه ارائه شد و این برنامه در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.