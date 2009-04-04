60 تصادف در محور کرج - چالوس رخ داد

محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در ایام نوروز جمعیت هلال احمر شهرستان کرج 58 مورد ماموریت امداد و نجات انجام داد که در این راستا 90 مورد کمکهای اولیه به مسافران نوروزی ارائه شد.

وی افزود: طی این ایام سه پایگاه ثابت در اشتهارد و محور کرج - چالوس و یک پایگاه امدادی موقت در بیلقان مستقر شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در روزهای ابتدایی سال جدید 44 نفر از مسافران نوروزی از سوی جمعیت هلال احمر کرج به مراکز درمانی اعزام شده همچنین در این مدت سه نفر در جاده چالوس فوت شدند.

منتظری بیان داشت: در روزهای پایانی تعطیلات نوروزی به دلیل بارش شدید برف در محور کرج - چالوس بسیاری از مسافران نوروزی در این محور ماندند و جمعیت هلال احمر 130 نفر از این افراد را اسکان اضطراری داد و 719 نفر از مراجعین را درمان سرپایی کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر کرج عنوان کرد: در مجموع از 25 اسفندماه سال گذشته تا 15 فروردین روزانه 23 نفر از داوطلبان جمعیت هلال احمر به پایگاه های امداد رسانی اعزام شدند.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت 9 راننده و پنج دستگاه آمبولانس، دو خودرو نجات به جا بجایی مصدوم و مجروحان جاده ای پرداختند.