هدایت آقایی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درگفتگو با خبرنگار مهر، درپاسخ به این سئوال که حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات آتی از کدام کاندیدا حمایت خواهد کرد، گفت : این موضوع در حال حاضر مشخص نیست و پس از برگزاری جلساتی با میرحسین موسوی و کروبی مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه تلاش همه اصلاح طلبان براین مبنا متمرکز است که از جبهه اصلاحات تنها یک کاندیدا در صحنه انتخابات حضور داشته باشد، افزود: اما اگر این امر محقق نشد، تلاش می کنیم تا همکاری و همراهی بین هواداران دو کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری دهم وجود داشته باشد.

آقایی در ادامه به جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در روز پس از انصراف خاتمی از کاندیداتوری اشاره کرد و گفت : این شورا همچنین در خصوص نحوه ورود جبهه اصلاحات به صحنه انتخابات و چگونگی ادامه کار در هفته آینده جلسه ای را برگزار خواهد کرد.

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اصلاح طلبان در انتخابات آتی منتظر ورود کاندیدای سومی هستند یا خیر، تصریح کرد: اکنون فرصت و مجالی برای پرداختن به کاندیدای سوم از سوی اصلاح طلبان وجود ندارد و به هر حال جبهه اصلاحات در انتخابات آتی یا از میرحسین موسوی و یا از کروبی حمایت خواهد کرد.

وی همچنین گفت که در ایام تعطیلات نوروز سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت با میرحسین موسوی دیدارهای غیر رسمی برگزار کرده اند.