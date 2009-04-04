به گزارش خبرگزاری مهر، در این سمینار تعداد زیادی از علاقمندان به خاندان اهل بیت (ع) و نیز محققانی از کشورهای مختلف حضور داشته و مقاله‌های خود را ارائه کردند.

سلیم موچا رهبر کمیته مسلمانان آلبانی اولین سخنران این سمینار با معرفی امام علی (ع) به‌عنوان نور علم قرآن، الگوی بلاغت، معلم بزرگ اخلاق، فلسفه، دین، قرآن و عرفان ایشان را مخاطبی بزرگ برشمرد که خطابه‌های فراوان و ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته‌اند.

بابا رشاد باردی رهبر جهانی مسلمانان بکتاشی در سخنان خود گفت: امروز نه تنها ما بکتاشیان بلکه هر کسی می‌تواند به امام علی (ع) افتخار کند چرا که ایشان متعلق به همه است. حضرت محمد (ص) خورشید شریعت هستند و امام علی (ع) ماه طریقت و خورشید و ماه بدون یکدیگر نمی‌توانند باشند. این مطلب و همنوایی میان امام علی (ع) و پیامبر اکرم (ص) دو اصل استوار دین مبین اسلام هستند و این او از یکدیگر جدای ناپذیرند.

خانم والبانا دوری نیز درخصوص این مناسبت و پیامی که این سمینار می تواند برای دیگران داشته باشد مطالبی ایراد نمود.

راسیم حسنای رئیس کمیته دولتی ادیان آلبانی در سخنان خود با اشاره به نقش مرکز جهانی بکتاشیه در حفظ بردباری و هارمونی دینی در آلبانی آن را مورد نظر کمیته دولتی ادیان آلبانی بیان نمود.