به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بیادی با ابراز تاسف از اینکه گاهی برخورد سیاسی با ترافیک تهران صورت می گیرد افزود: متاسفانه جلسات سال گذشته رئیس جمهور با رئیس شورای شهر و شهردار تهران هیچ تاثیری در رفع مشکلات ترافیک تهران نداشت و بیشتر چند جلسه سیاسی بود که نتوانست به رفع دغدغه های ترافیکی کمک کند.

وی تصریح کرد: اگر دغدغه تمام مدیران رفع مشکلات ترافیکی است باید تصمیمگیری در مورد مسائل حمل و نقل عمومی از موضوعات سیاسی خارج شده و وارد مسائل کارشناسی و تخصصی شود.

بیادی در مورد اینکه نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری تا چه میزان می تواند برخورد سیاسی با ترافیک پایتخت را افزایش داده و به ضرر شهروندان تمام شود گفت: تاکید دارم که برخورد سیاسی با ترافیک تهران از پرداخت اعتبارات مورد نیاز گرفته تا دادن اختیارات لازم به مسئولان شهری باید پایان یابد چرا که مردم نمی توانند بیش از این شاهد برخوردهای سیاسی با یک دغدغه شهری باشند.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی راه حل اصلی مشکل ترافیک تهران توسعه خطوط ریلی به خصوص مترو است، به ویژه آن که بسترهای توسعه آن آماده شده و اگر بتوانیم گسترش مترو را به سرعت ادامه دهیم، به اهداف مورد نظر در افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی سریع تر دست پیدا می‌کنیم.

بیادی تصریح کرد: تهران بیش از این ظرفیت ساخت خیابان و بزرگراه را ندارد و تمام کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که یکی از راههای کاهش ترافیک، انتقال خودروها به زیر زمین است.

نایب رئیس شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: گرچه پروژه هایی مانند تونل رسالت و تونل نواب یا زیر زمینی شدن ادامه بزرگراه یادگار امام (ره)، پروژه امام علی (ع) و میدان هفت تیر در کاهش ترافیک و انتقال خودروها به زیر زمین کمک می کند اما نمی توان در تمام سطح شهر از این شیوه استفاده کرد، درحالی که به این منظور توسعه خطوط مترو بسیار مفید خواهد بود.