سعید فرجپوری با اعلام این خبر در خصوص جزئیات این تور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : نخستین برنامه گروه موسیقی"دستان" با اجرای قطعاتی از دو آلبوم " قیژک کولی" به آهنگسازی حمید متبسم و "خورشید آرزو" از ساخت های خودم 27 و 28 فروردین در آمستردام هلند و کلن آلمان برگزار می شود و پس از آن 2 ، 5 و 6 اردیبهشت به ترتیب در لندن،مونیخ واتریش (وین)برگزار می شود.

نماینده گروه موسیقی "دستان" در ادامه به اجرای این گروه در آمریکا و کانادا اشاره کرد و گفت : اجرای گروه دستان در تاریخ های 18 ،19 ،21 ،25، 26 ،27 و 31 خردادماه به ترتیب در شهرهای واشنگتن ،نیویورک ،آتلانتا ، می نی سوتا،شیکاگو، دالاس،ساکرامنتو و همچنین در روزهای 1 ، 2 و 8 تیرماه در شهرهای لس آنجلس ،سنخوزه و سیاتل در آمریکا و پس از آن از تاریخ 9 ، 14 ،15 و 16 تیرماه در شهرهای ونکور ،مونترال،تورنتو و اتاوا در کانادا برگزار می شود.

این نوازنده کمانچه در پایان به اجرای این گروه در تهران اشاره کرد و گفت : مجموع قطعاتی از تازه ترین ساخته های گروه دستان در حال آماده شدن است و قرار است پس از نهایی شدن مجموع این قطعات،آنها را مردادماه در تالار بزرگ کشور اجرا کنیم.